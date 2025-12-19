Il Verona è pronto a riprovarci: Tommaso Baldanzi è una possibilità per il mercato di gennaio.
gazzanet
Mercato, il Verona di nuovo in corsa per Baldanzi
Il trequartista obiettivo per la sessione invernale, su di lui anche il Pisa, ma l'Hellas è in vantaggio
Dopo che in estate il trequartista è stato a un passo dall'Hellas per poi rimanere alla Roma, ora, con la sessione invernale che si avvia all'apertura, Baldanzi è di nuovo un'obiettivo per il club gialloblù.
Su Baldanzi c'è anche l'interesse del Pisa, ma l'Hellas è in vantaggio anche perché il giocatore è stato allenato e lanciato da Paolo Zanetti quando era all'Empoli.
