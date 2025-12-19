hellas1903 calciomercato Mercato, il Verona di nuovo in corsa per Baldanzi

gazzanet

Mercato, il Verona di nuovo in corsa per Baldanzi

Mercato, il Verona di nuovo in corsa per Baldanzi - immagine 1
Il trequartista obiettivo per la sessione invernale, su di lui anche il Pisa, ma l'Hellas è in vantaggio
Redazione Hellas1903

Il Verona è pronto a riprovarci: Tommaso Baldanzi è una possibilità per il mercato di gennaio.

Dopo che in estate il trequartista è stato a un passo dall'Hellas per poi rimanere alla Roma, ora, con la sessione invernale che si avvia all'apertura, Baldanzi è di nuovo un'obiettivo per il club gialloblù.

Su Baldanzi c'è anche l'interesse del Pisa, ma l'Hellas è in vantaggio anche perché il giocatore è stato allenato e lanciato da Paolo Zanetti quando era all'Empoli.

Leggi anche
Milan fuori dalla Supercoppa, Allegri: “Testa subito al Verona”
Verona, il gol ritrovato: 5 reti nelle ultime due partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA