Mercato, il Verona pensa al talento di Carboni

Il trequartista argentino verso il ritorno all'Inter dal Genoa. Idea Hellas, c'è anche il Pisa
Redazione Hellas1903

Il Verona pensa a Valentin Carboni.

Il giocatore argentino, cartellino di proprietà dell'Inter, è in prestito al Genoa, con cui ha disputato finora 12 gare tra campionato e Coppa Italia.

I club stanno valutando il rientro in nerazzurro di Carboni, talento argentino, trequartista che può muoversi anche come seconda punta e da esterno offensivo.

Lo riporta www.tuttomercatoweb.com.

Carboni interessa anche al Pisa.

 

 

