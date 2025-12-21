Mercato, il Verona pensa al talento di Carboni

Il Verona pensa a Valentin Carboni.
Il trequartista argentino verso il ritorno all'Inter dal Genoa. Idea Hellas, c'è anche il Pisa
Il giocatore argentino, cartellino di proprietà dell'Inter, è in prestito al Genoa, con cui ha disputato finora 12 gare tra campionato e Coppa Italia.
I club stanno valutando il rientro in nerazzurro di Carboni, talento argentino, trequartista che può muoversi anche come seconda punta e da esterno offensivo.
Lo riporta www.tuttomercatoweb.com.
Carboni interessa anche al Pisa.
