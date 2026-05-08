Il portiere del Verona è un'alternativa per il club granata
Lorenzo Montipò è un'alternativa seguita dal Torino.
Come riporta "Tuttosport", la prima scelta del club granata per il ruolo di portiere è Falcone del Lecce. Ma se l'operazione non dovesse concretizzarsi, proprio Montipò sarebbe nella lista della società, insieme a Livakovic, numero 1 della Dinamo Zagabria, in prestito dal Fenerbache.
Montipò ha firmato l'estate scorsa con il Verona il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno di quest'anno, per altre due stagioni, legandosi all'Hellas fino al 2028.
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