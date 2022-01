Mercato, per la Primavera arriva Ghilardi

Il difensore, nazionale Under 19, arriva in gialloblù dalla Fiorentina

Nato a Lucca il 6 gennaio 2003, il difensore è cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina , con cui si è cimentato nel campionato Under 17 nella stagione 2019/20, anno che lo ha visto collezionare, inoltre, 3 presenze con la formazione Under 18 .

Proprio in forza all’Under 18, Ghilardi ha totalizzato – nella passata stagione – 10 presenze complessive, debuttando nel corso dell’anno in Primavera, formazione con cui ha disputato 5 partite nella prima parte dell’attuale campionato, oltre ad aver totalizzato 1 presenza in Coppa Italia ed 1 in Supercoppa, conquistata lo scorso 9 dicembre nella finale contro l’Empoli.