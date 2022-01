Mercato, per la Primavera arriva Kemppainen

Nuovo terzino destro per la squadra di Corrent: arriva dalla Finlandia

Nato a Rovaniemi, in Finlandia, il 27 ottobre 2003, il terzino destro è cresciuto calcisticamente nel proprio Paese natale tra le file del RovaniemenPalloseura, Club in cui ha militato dapprima nel Settore Giovanile e poi in Prima Squadra, con la quale ha giocato complessivamente 28 partite, fra cui la gara di andata dello spareggio valido per la promozione in Veikkausliiga (la massima serie finlandese) disputata, da titolare, lo scorso 3 novembre contro l’Oulu.