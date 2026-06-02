Amin Sarr ha ricevuto un'offerta dalla Svezia.

La proposta all'attaccante del Verona è arrivata dal Malmö, squadra in cui si è formato, club della città in cui Sarr è nato.

Lo riferisce il portale Gasetten. Sarr è all'Hellas dal 2024, quella che si è chiusa è stata la sua seconda stagione in gialloblù, finita senza gol in un totale di 35 partite. In quella precedente, 4 le reti all'attivo per lui in 32 partite.

Sarr è stato ingaggiato dal Verona in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Lione, opzione poi esercitata dall'Hellas versando 3.5 milioni di euro alla società francese.

Con il Verona ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2029 con un ingaggio di 900mila euro netti più bonus.