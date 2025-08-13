hellas1903 calciomercato Mercato, Torino e Maiorca su Mitrovic

gazzanet

Mercato, Torino e Maiorca su Mitrovic

Mercato, Torino e Maiorca su Mitrovic - immagine 1
Il giocatore serbo in uscita, il Verona lo valuta 3 milioni di euro
Redazione Hellas1903

Rientrato dal prestito al Leuven, Stefan Mitrovic è in uscita dal Verona.

Il giocatore serbo, riporta www.tuttomercatoweb.com, è un obiettivo di Torino e Maiorca.

La sua quotazione è di 3 milioni di euro.

Al Torino, Mitrovic ritroverebbe Marco Baroni, tecnico che l'ha allenato all'Hellas nel 2024.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA