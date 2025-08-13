Mercato, Torino e Maiorca su Mitrovic

Rientrato dal prestito al Leuven, Stefan Mitrovic è in uscita dal Verona.
Il giocatore serbo in uscita, il Verona lo valuta 3 milioni di euro
Il giocatore serbo, riporta www.tuttomercatoweb.com, è un obiettivo di Torino e Maiorca.
La sua quotazione è di 3 milioni di euro.
Al Torino, Mitrovic ritroverebbe Marco Baroni, tecnico che l'ha allenato all'Hellas nel 2024.
