“Hellas Verona FC comunica che – presso il Centro Polifunzionale ‘Don Calabria’ di Verona – sono in corso di svolgimento, con il nulla osta della Società Calcio Padova, le visite mediche del difensore classe 2000 Matteo Lovato“.

Con questa nota, il Verona anticipa l’ingaggio di un nuovo giocatore. Lovato, in forza al Padova, club in cui è stato girato dal Genoa, non lascerà comunque la società biancoscudata.

Per l’Hellas, si tratta di un investimento per il futuro.