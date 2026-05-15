Sono Dominic Vavassori e Omar Correia i primi due giocatori seguiti dal Verona per la costruzione della squadra per la prossima stagione.

L'Hellas li ha visionati in queste settimane e entrambi piacciono al club gialloblù.

Vavassori (nella foto) è dell'Atalanta, ha giocato nell'Under 23 nerazzurra in Serie C, è un attaccante mobile, di buona tecnica e velocità. Correia, centrocampista francese, è un punto di forza della Juve Stabia, formazione impegnata nei playoff di Serie B e guidata da Ignazio Abate, uno dei tecnici in lizza per la panchina del Verona.