Il Verona incasserà 1 milione di euro per la cessione al Lecce di Liam Henderson.

Questa la cifra fissata tra l’Hellas e il club salentino per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore scozzese in giallorosso.

Henderson lascia il Verona dopo una stagione e mezza in gialloblù. In totale, per lui, 35 presenze con 3 gol fatti.