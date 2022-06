L'attaccante all'Hellas dopo essere andato in scadenza di contratto con la Salernitana

Il Verona sta per chiudere l'ingaggio di Milan Djuric.

Affare in fase di definizione, Djuric firmerà un accordo che lo legherà all'Hellas per le prossime due stagioni, con opzione di rinnovo per la terza.