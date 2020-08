Mercato Verona, il punto

ACQUISTI

Cetin (d, Roma, prestito), Marrone (d, Crotone fp), Casale (d, Venezia fp), Balkovec (d) e Henderson (c, Empoli fp), Crescenzi (d, Cremonese fp), Vitale (d), Ragusa (a) e Di Gaudio (a, Spezia fp), Almici (d, Pordenone fp), Cisse (a) e Calvano (c, Juve Stabia fp)

CESSIONI

Rrahmani (d, Napoli 15), Amrabat (c, Fiorentina 22), Radunovic (p, Atalanta, fp), Gunter (d, Genoa fp), Dimarco (d, Inter fp), Adjapong (d, Sassuolo fp), Pessina (c, Atalanta fp), Badu (c, Udinese fp), Verre (c, Sampdoria fp), Eysseric (c, Fiorentina fp), Borini (a, fc), Pazzini (a, fc), Salcedo (a, Genoa fp)