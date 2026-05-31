Dailon Livramento torna al Verona.

L'attaccante, dopo la stagione in prestito al Casa Pia, club di Lisbona che gioca nella Primeira Liga portoghese, rientrerà all'Hellas, dopo un campionato in cui ha totalizzato 22 presenze, cui vanno aggiunge le due raccolte in Taça de Portugal.

Il Casa Pia si è piazzato sedicesimo, centrando l'obiettivo della salvezza.

Livramento, arrivato all'Hellas dagli olandesi dell'MVV Maastricht nel 2024 per 600mila euro, con il Verona ha totalizzato 29 presenze con un gol segnato, quello che aprì il 3-0 al Napoli, all'esordio in quell'annata di Serie A.

La soluzione più probabile è che Livramento non rimanga all'Hellas e si trasferisca a titolo definitivo o di nuovo in prestito in un'altra società.

Sono valutazioni che verranno fatte in queste settimane, comunque dopo i Mondiali che si svolgeranno in USA, Messico e Canada e a cui Livramento parteciperò con la nazionale di Capo Verde, inserita nel Gruppo H, girone che comprende anche la Spagna, l'Arabia Saudita e l'Uruguay.