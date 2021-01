Mercato Verona, Meité, il Torino: “Lo cercano in tanti”

“Il Milan è una tra le squadre che l’hanno messo nel mirino, vedremo. Ora non è il momento di parlarne, dobbiamo capire cosa succederà nei prossimi giorni. Comunque ci sono più squadre: non è un’asta, ma ci sono diverse attenzioni. Questo vuol dire che è un giocatore importante, che ha fatto bene a Torino. Vedremo se queste chiacchiere si trasformeranno in fatti”.

Queste le dichiarazioni di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, intervistato da DAZN a proposito della situazione di mercato che riguarda Soualiho Meité.

Il centrocampista francese in forza ai granata è un obiettivo per l’Hellas, ma su di lui c’è l’interessamento forte del Milan.

Dopo il turno di partite di oggi le trattative potranno essere più delineate.