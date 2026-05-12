Il Verona guarda al futuro (da capire se Sean Sogliano sarà ancora direttore sportivo). In serie B sarà necessario contenere i costi, già in molti degli attuali contratti è prevista comunque una riduzione dell'ingaggio, che scatterà dal 30 giugno in avanti. Riguardo alle giovanili: Luca Rigoni e Gianluca Falsini, secondo quanto riporta oggi L'Arena, sarebbero stati contattati per allenare la formazione Primavera.

Riguardo ai rinforzi in prospettiva serie B, piace Ben Kone del Frosinone da tempo. Il classico mediano cadetto, forte fisicamente e tosto nei contrasti. Più difficile arrivare, sempre secondo L'Arena, a un altro centrocampista gialloblu, ovvero Giorgio Cittadini. Il cartellino di quest’ultimo è di proprietà dell’Atalanta e potrebbe rientrare nel possibile passaggio di Bella Kotchap (elemento che potrebbe portare denaro da reinvestire nelle casse dell'Hellas) a Bergamo.