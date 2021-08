Ora è ufficiale: Simeone al Verona

L'attaccante subito a disposizione di Di Francesco

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Cagliari Calcio – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone , 26enne attaccante argentino con cittadinanza spagnola che ha scelto il 99 come numero di maglia .

Nato a Madrid il 5 luglio 1995, è cresciuto nel settore giovanile del River Plate, Club che gli ha permesso di esordire in Primera División, nel corso della stagione 2014/15, per poi giocare l’anno successivo – sempre nella massima serie argentina - in forza al Banfield, col quale ha messo a segno 12 reti.