Parte il mercato: oggi il via, chiusura il 2 febbraio

Il primo arrivo per l'Hellas sarà il portiere brasiliano Arthur Borghi
Si apre il mercato invernale.

Oggi il via alla sessione, che si chiuderà il 2 febbraio.

Un mese di trattative, con il Verona che non farà comunque rivoluzioni.

Il primo arrivo per i gialloblù siglato da Sean Sogliano sarà quello di Arthur Borghi, portiere diciottenne preso in scadenza di contratto dal Corinthians.

