Retsos al Verona, firma in vista

Contratto di due anni e mezzo per il difensore in arrivo dal Bayer Leverkusen

Per il difensore greco, in scadenza con il Bayer Leverkusen, che lo cederà sulla base di un accordo che prevede in favore del club tedesco una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del giocatore, la firma con l'Hellas è in vista.