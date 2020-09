Ormai a un passo il ritorno di Eddie Salcedo al Verona.

Oggi c’è stato un incontro a Milano tra Tony D’Amico, la dirigenza dell’Inter e l’agente di Salcedo, Beppe Riso.

Accordo vicinissimo per il rientro della punta all’Hellas, di nuovo in prestito, dopo la scorsa stagione. Salcedo, pupillo di Ivan Juric, dopo l’assenso al trasferimento da parte di Antonio Conte sarà ancora in forza ai gialloblù.