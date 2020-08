Setti: “Vogliamo costruire un Verona più forte, ma non butteremo via soldi”

“Sicuramente interverremo solo per inserire nomi utili e non per acquistare elementi mediatici. Costruiremo una rosa adeguata per rafforzare il gruppo di Juric, il budget aumenterà. I soldi non si buttano anche perché dobbiamo capire come ci si comporterà con il pubblico negli stadi e come verranno distribuiti i soldi in arrivo dall’alto”.

Queste le parole di Maurizio Setti, presidente del Verona, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione del quotidiano oggi in edicola.