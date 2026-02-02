Si è chiuso il mercato invernale 2026, gli acquisti e le cessioni del Verona

Questi gli acquisti e le cessioni dell'Hellas Verona alla chiusura del mercato invernale, oggi alle ore 20:
Come cambia la rosa dei gialloblù dopo la chiusura del mercato invernale
Acquisti:
Isaac (att, Atletico Mineiro, D)
Borghi (por, Corinthians, D)
Tavšan (att, Reggiana, FP)
Lirola (dif, Olympique Marsiglia, SV)
Bowie (att, Hibernian, D)
Lovrić (cen, Udinese, P)
Edmundsson (dif, Wisla Plock, D)
Bella-Kotchap (dif, Southampton, riscattato)
Cessioni:
Yellu (cen, Arouca, P)
Tavšan (att, Samsunspor Kulübü. D)
Giovane (att, Napoli, D)
Núñez (dif, Celta Vigo, FP)
Kastanos (cen, Aris Limassol, P)
Cisse (cen, Milan, D)
Ebosse (dif, Udinese, FP anticipato)
