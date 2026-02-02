hellas1903 calciomercato Si è chiuso il mercato invernale 2026, gli acquisti e le cessioni del Verona

Si è chiuso il mercato invernale 2026, gli acquisti e le cessioni del Verona

Come cambia la rosa dei gialloblù dopo la chiusura del mercato invernale
Redazione Hellas1903

Questi gli acquisti e le cessioni dell'Hellas Verona  alla chiusura del mercato invernale, oggi alle ore 20:

Acquisti:

Isaac (att, Atletico Mineiro, D)

Borghi (por, Corinthians, D)

Tavšan (att, Reggiana, FP)

Lirola (dif, Olympique Marsiglia, SV)

Bowie (att, Hibernian, D)

Lovrić (cen, Udinese, P)

Edmundsson (dif, Wisla Plock, D)

Bella-Kotchap (dif, Southampton, riscattato)

Cessioni: 

Yellu (cen, Arouca, P)

Tavšan (att, Samsunspor Kulübü. D)

Giovane (att, Napoli, D)

Núñez (dif, Celta Vigo, FP)

Kastanos (cen, Aris Limassol, P)

Cisse (cen, Milan, D)

Ebosse (dif, Udinese, FP anticipato)

 

