Sono attese per oggi le visite mediche per Stefano Sturaro.

Dopo le verifiche cliniche previste, il centrocampista firmerà con il Verona.

Sturaro passerà in gialloblù ma non sarà disponibile ancora per qualche giorno: deve infatti completare il recupero da un infortunio muscolare.

La formula del suo trasferimento all’Hellas dal Genoa sarà quella del prestito con diritto di riscatto.