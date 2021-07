Trattativa in corso per il passaggio in gialloblù del difensore croato

Redazione Hellas1903

L'Atalanta è pronta a girare in prestito al Verona Bosko Sutalo.

Come riporta "La Gazzetta dello Sport", la società bergamasca vuole che il difensore croato possa giocare con maggiore frequenza.

L'Hellas, club con cui i nerazzurri hanno ottimi rapporti, è la destinazione ideale per Sutalo.

L''operazione può prendere piede nei prossimi giorni.