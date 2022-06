Tameze, quante richieste. Ma per il Verona è incedibile

Napoli, Fiorentina, Monza e Besiktas pronti a farsi avanti per il centrocampista dell'Hellas

In Italia, a seguire Tameze è soprattutto il Napoli, ma c'è anche la Fiorentina. Come riporta www.gazzetta.it, il Monza è disposto a fare un grosso investimento per assicurarsi il centrocampista-jolly del Verona.