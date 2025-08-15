In queste ore Jackson Tchatchoua raggiungerà l'Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton.
hellas1903 calciomercato Tchatchoua al Wolverhampton, firma su un quinquennale
Accordo fino al 2025, due milioni netti a stagione per il giocatore
Per lui, firma su un contratto quinquennale, con scadenza il 30 giugno 2030, da 2 milioni di euro netti a stagione.
Il Verona incasserà 12 milioni per la cessione del suo cartellino, pagato 2 milioni dall'Hellas al Charleroi.
