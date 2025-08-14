hellas1903 calciomercato Tchatchoua, c’è anche il Wolverhampton

gazzanet

Tchatchoua, c’è anche il Wolverhampton

Tchatchoua, c’è anche il Wolverhampton - immagine 1
Dopo il Nottingham Forest, nuovo interesse dalla Premier League per il giocatore del Verona
Redazione Hellas1903

Non soltanto il Nottingham Forest.

Nella Premier League inglese c'è l'interesse per Jackson Tchatchoua anche da parte del Wolverhampton.

A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

Con il Forest, dopo i primi contatti con l'Hellas, non ci sono stati sviluppi concreti.

Il Verona valuta il cartellino di Tchatchoua 12 milioni di euro più bonus.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA