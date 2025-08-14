Non soltanto il Nottingham Forest.
Tchatchoua, c’è anche il Wolverhampton
Dopo il Nottingham Forest, nuovo interesse dalla Premier League per il giocatore del Verona
Nella Premier League inglese c'è l'interesse per Jackson Tchatchoua anche da parte del Wolverhampton.
A riportarlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.
Con il Forest, dopo i primi contatti con l'Hellas, non ci sono stati sviluppi concreti.
Il Verona valuta il cartellino di Tchatchoua 12 milioni di euro più bonus.
