A lui sono interessate Ascoli, Crotone, Cremonese, e ora anche l’Empoli. Proprio il club toscano, riporta Sky Sport, starebbe tentando un affondo per Gennaro Tutino, attaccante di proprietà del Napoli in uscita dal Verona. L’Hellas, dal canto suo, lascerebbe partire il giocatore solo nel momento in cui trovasse un sostituto.

Foto: Hellas Verona FC