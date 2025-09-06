Ufficiale, Akpa-Akpro al Verona

Nato a Tolosa, in Francia, l'11 ottobre del 1992, Akpa-Akpro cresce nelle giovanili della squadra della sua città, il Tolosa FC. Con la formazione biancoviola arriva ad esordire in Prima squadra, in Ligue 1, il 6 agosto del 2011, a 18 anni, nella partita vinta contro l'Ajaccio. Con la squadra francese disputa sei stagioni, facendo registrare 132 presenze tra coppa e campionato, in cui mette a referto anche 6 gol e 10 assist, oltre a vestire in più occasioni la fascia da capitano.