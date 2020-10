Ufficiale, Amione è del Verona

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Atlético Belgrano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Augustin Amione, 18enne argentino, che che ha sottoscritto con il Club gialloblu un contratto quinquennale, cioè sino al 30 giugno 2025, scegliendo il 36 come numero di maglia.

Difensore centrale nato a Calchaquí – nella provincia di Santa Fe – il 3 gennaio 2002, Bruno Amione ha legato il suo nome in questi primi anni di carriera al Belgrano e alle selezioni giovanili dell’Argentina.

Con la Albiceleste ha infatti vinto il Campionato Sudamericano Under 15 del 2017, segnando nella finale vinta per 3-2 contro i pari età del Brasile. Nel 2019 è riuscito a vincere la stessa competizione nella categoria Under 17.

Dopo la vittoria di quest’ultima Coppa Sudamericana il Guardian lo ha inserito nella “Next Generation 2019”, l’elenco dei 60 migliori giovani calciatori al mondo.

Con il Club Atlético Belgrano ha esordito il 29 settembre 2019, promosso titolare dall’allenatore Alfredo Jesús Berti alla 7a giornata della Primera B Nacional contro l’Independiente Rivadavia. Durante il campionato 2019/20 – definitivamente sospeso nel marzo scorso a causa della pandemia COVID-19 – ha collezionato 8 presenze, giocando anche da terzino, sotto la guida del neo tecnico Ricardo Caruso Lombardi.

