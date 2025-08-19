Ufficiale, Belghali al Verona

Nato a Lovanio, in Belgio, di origini algerine, Rafik Belghali è un terzino destro cresciuto nei settori giovanili di Club belgi e olandesi come Sint-Truiden, PSV, Lierse, Zulte Waregem e Lommel. Nel 2023 si trasferisce al Mechelen, squadra con cui debutta in Pro League il 30 luglio 2023, nella partita pareggiata 1-1 contro il Club Brugge. Durante il suo primo anno nella massima serie belga colleziona 9 presenze, 2 gol e 1 assist.