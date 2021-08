Ufficiale, Caprari al Verona

L'attaccante arriva al Verona in prestito con obbligo di riscatto

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da U.C Sampdoria – a titolo temporaneo, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive di GianlucaCaprari, 28enne attaccante romano, che ha scelto il 10 come numero di maglia.

Nato a Roma il 30 luglio 1993, inizia a giocare a calcio sotto il Colosseo dapprima nell’Oratorio del Borgo Don Bosco e poi nell’Atletico 2000.

Si trasferisce quindi nel settore giovanile della Roma, dove fa tutta la trafila, sino aesordire in Prima Squadra l’8 marzo 2011, in Champions League, contro lo Shakhtar Donetsk. Il 7 maggio 2011 debutta invece in Serie A coi giallorossi in un Roma – Milan 0-0.

Nel gennaio 2012 approda in prestito al Pescara, dove rimane per una stagione e mezza. Contro la Sampdoria, il 20 maggio 2012, è sua la doppietta decisiva per la promozione in A, dove con il Delfino realizza due gol in 24 presenze.

Torna a Roma, ma dopo sei mesi si trasferisce nuovamente a Pescara, dove rimane per tre stagioni e mezza, l’ultima delle quali in Serie A. Con gli abruzzesi, fra primo e secondo ciclo, totalizza, fra A, B e Coppa Italia, 158 presenze, con 32 reti e 19 assist-gol (59 presenze, 11 reti e 4 assist-gol in Serie A).

A seguire due stagioni e mezza alla Sampdoria, nella massima serie. Coi blucerchiati scende in campo, complessivamente, in 82 partite, mettendo a referto 17 reti e 3 assist-gol.

Nel gennaio del 2020 approda al Parma: 15 presenze 3 gol coi Ducali in mezzo campionato di Serie A.

Nella scorsa stagione, infine, 30 presenze in Serie A, impreziosite da 5 reti e 6 assist-gol con il Benevento.

Attaccante brevilineo, rapido e duttile, può essere impiegato in tutti i ruoli sul fronte offensivo, essendo stato utilizzato nel corso della sua carriera come punta esterna (a destra o sinistra), seconda punta, trequartista e centravanti.

fonte: hellasverona.it