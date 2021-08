Ufficiale, Di Carmine alla Cremonese

L'attaccante passa al club grigiorosso dopo 65 partite e 20 gol nell'Hellas

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine .

In maglia gialloblù il 32enne attaccante fiorentino ha totalizzato 65 presenze e 20 reti, di cui 8 in Serie A e 12 in SerieB.