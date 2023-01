Ufficiale, Gaich al Verona

L'attaccante argentino arriva in prestito con diritto di riscatto dal CSKA Mosca

Matteo Fontana

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da CSKA Mosca, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione di riscatto - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante argentino Adolfo Gaich.

Nato a Cordoba, in Argentina, il classe 1999 cresce nelle giovanili del San Lorenzo per poi debuttare – nel 2018 – in Prima Squadra, dove realizza 8 gol in 28 presenze tra Superliga argentina, Copa Libertadores, Copa Superliga e Copa Sudamericana.

Il centravanti attira così l’attenzione del CSKA Mosca, e nell’annata 2020/21 debutta in Europa: nella prima parte di stagione colleziona 13 presenze nel campionato russo e 5 in Europa League, competizione dove va in gol al debutto. Le sue prestazioni attirano le attenzioni del Benevento, che lo acquista nella sessione di calcio mercato di gennaio: con la squadra campana gioca 15 partite in Serie A segnando 2 gol.

Nella stagione 2021/22 si trasferisce in Spagna all’SD Huesca, in seconda divisione, prima di far ritorno la scorsa estate al CSKA Mosca, con cui segna 2 reti in 11 presenze tra Coppa di Russia e Premier Liga.

Tra il 2019 e il 2021, inoltre, veste la maglia della Nazionale argentina: il bilancio è di 32 presenze e 10 gol tra selezione Olimpica, Under 20, Under 23 e formazione maggiore.

