Ufficiale, Ilic è del Verona: cinque anni di contratto con l’Hellas

Il regista arriva a titolo definitivo dal Manchester City

Arrivato a Verona lo scorso settembre, Ilic ha da subito preso confidenza con il massimo campionato italiano, totalizzando ben 29 presenze in Serie A TIM, impreziosite da 2 reti contro Inter e Genoa, alle quali va aggiunto il gol in Coppa Italia contro il Venezia. Sempre nella scorsa stagione Ilic è risultato essere il più giovane straniero della Serie A TIM con almeno 2 gol all'attivo e - grazie alle prestazioni e alla crescita messi in mostra in maglia gialloblù - ad appena 19 anni è stato convocato per la prima volta, lo scorso 5 marzo, dalla Nazionale maggiore della Serbia.