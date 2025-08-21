Kevin Lasagna al Padova a titolo definivo.
hellas1903 calciomercato Ufficiale, Lasagna al Padova
gazzanet
Ufficiale, Lasagna al Padova
L'attaccante lascia il Verona a titolo definitivo
L'Hellas chiude la cessione dell'attaccante, arrivato in gialloblù a gennaio del 2021 e nelle ultime due stagioni in prestito al Fatih Karagümrük e al Bari.
Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Padova Calcio - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Kevin Lasagna".
