hellas1903 calciomercato Ufficiale, Lasagna al Padova

gazzanet

Ufficiale, Lasagna al Padova

Ufficiale, Lasagna al Padova - immagine 1
L'attaccante lascia il Verona a titolo definitivo
Redazione Hellas1903

Kevin Lasagna al Padova a titolo definivo.

L'Hellas chiude la cessione dell'attaccante, arrivato in gialloblù a gennaio del 2021 e nelle ultime due stagioni in prestito al Fatih Karagümrük e al Bari.

Questo il comunicato del Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Padova Calcio - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Kevin Lasagna".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA