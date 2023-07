Ufficiale, Mboula al Verona

Nell'ultima stagione 2022/23, con la maglia del Racing Santander , Mboula ha collezionato 35 presenze nel campionato di Segunda Division spagnola ed una in Copa del Rey , realizzando un totale di sei reti ed un assist, e risultando come il secondo miglior marcatore della sua squadra.

Con la maglia della Nazionale spagnola, l'attaccante ha disputato 41 partite tra Under 16, Under 17 e Under 19 - realizzando un totale di 15 reti - e raggiungendo la finale degli Europei Under 17 nel 2016.