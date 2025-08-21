Ufficiale, Nelsson al Verona

Nel 2019 si trasferisce al Copenaghen , con cui totalizza 87 presenze in tre anni, disputando anche l' Europa League e i turni di qualificazione di Champions League e Conference League . Nel 2021 passa al Galatasaray , dove colleziona 144 presenze tra competizioni europee, campionato e coppa turca.

Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato alla Roma , accumulando minuti ed esperienza sia in Serie A che in Coppa Italia .

A livello internazionale ha indossato la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino all'Under 21, formazione con cui ha disputato l'Europeo di categoria nel 2021. L'esordio con la Nazionale maggiore avviene nel 2020, e da allora conta 16 presenze e la partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar nel 2022.