Ufficiale, Okou al Verona

Il difensore in gialloblù in prestito con diritto di riscatto

Nato a Poitiers, in Francia, il 23 dicembre 2002, Okou inizia la sua carriera sportiva nel settore giovanile del Monaco, Club con cui compie il proprio esordio tra i professionisti il 2 febbraio 2022, nel match di Coupe de France vinto per 3-1 fuori casa contro il Quevilly-Rouen. Nelle giovanili del Monaco, Okou realizza in totale quattro gol e un assist in 26 presenze.