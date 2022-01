Ufficiale, Praszelik al Verona

Il giocatore passa all'Hellas a titolo definitivo dallo Slask Wroclaw

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito dal Club polacco WKSSlaskWroclaw - a titolo temporaneo sino al 31 gennaio 2023, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore MateuszPraszelik, 21enne centrocampista che ha scelto l'88 come numero di maglia.

Nato il 26 settembre 2000 a Racibórz, in Polonia, ha militato nel settore giovanile di uno dei principali Club del suo Paese, ovvero il LegiaVarsavia, con cui ha vinto il campionato Under 19 nella stagione 2016/17, contribuendo al successo con 26 presenze complessive, impreziosite da 6 reti e altrettanti assist-gol.

L’esperienza in Under 19, che lo ha visto scendere in campo anche in 4 partite di UEFA Youth League, si è conclusa con 34 presenze totali, 8 reti e 6 assist-gol.

Il percorso di crescita nel Legia Varsavia si è arricchito ulteriormente tra il 2017 e il 2020 per effetto delle 44 partite disputate con la seconda squadra (Legia II), in forza alla quale ha messo a segno 7 reti e servito 2 assist-gol nella quarta serie del calcio polacco.

Parallelamente hadebuttato in PrimaSquadra a 18 anni nel match di Coppa di Polonia disputato contro il Rakow il 13 marzo 2019, per poi esordire in Ekstraklasa - la massima serie calcistica polacca - il 21 luglio dello stesso anno, giocando da titolare la gara contro il Pogon Szczecin, valida per la prima giornata di campionato.

Con la PrimaSquadra del Legia Varsavia ha totalizzato complessivamente 8 presenze, di cui 5 in Ekstraklasa e 3 in Coppa, laureandosi al termine della stagione 2019/2020 campionedi Polonia e contribuendo così alla conquista del 14esimo titolo nazionale nella storia del Club.

Trasferitosi allo SlaskWroclaw, squadra che rappresenta la quarta più grande città del Paese, ovvero Breslavia, ha maturato ulterioreesperienza nel calcio professionistico, disputando - tra la stagione scorsa e quella attuale – 47 partite in totale, nelle quali ha messo a segno 5 reti e fornito 10 assist-gol.

Proprio in forza allo Slask Wroclaw ha debuttato – la scorsa estate - in UEFA Conference League, giocando 4 partite valide per il 1°, 2° e 3° turno della neonata rassegna europea.

Nel 2015 ha iniziato la sua trafila nelle nazionaligiovanili della Polonia, dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha giocato in tutto 5 partite, di cui tre - contro Estonia, Lettonia ed Israele - valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria.

fonte: hellasverona.it