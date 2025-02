Ufficiale, Slotsager è del Verona

Cresciuto calcisticamente nel Morud , squadra della città dove è nato il primo gennaio 2006, nel 2019 approda all' Odense , Club di First Division , campionato cadetto danese.

Comincia a giocare le sue prime partite ufficiali nella stagione 2021/22, capitalizzando 11 presenze tra Under 19 e Reserveligaen Spring (l'equivalente del campionato Primavera), fin quando, il 21 maggio 2022, debutta in Prima squadra nell'incontro perso 2-1 contro il Vejle .

Nella stagione 2022/23 è promosso in Prima squadra e mette a referto un totale di 22 presenze, venendo impiegato per 12 partite con la Prima squadra e per le restanti con la formazione Under 19.