Ufficiale, Tengstedt al Verona

Nella stagione 2020/21 viene ceduto, sempre in prestito, all'Horsens, con cui debutta il 13 settembre nella massima serie danese. All'inizio della stagione successiva, in NordicBet Liga, serie cadetta del campionato danese, il calciatore viene acquistato a titolo definitivo e diventa il perno dell'attacco, segnando 15 reti in 29 partite, che permettono all'Horsens l'immediata promozione in massima serie.