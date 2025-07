Ufficiale, Unai Núñez al Verona

Lo spagnolo passa all'Hellas in prestito con diritto di riscatto

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione di riscatto - le prestazioni sportive del difensore centrale spagnolo Unai Núñez Gestoso .

Nato a Portugalete, in Spagna, il 30 gennaio 1997, Unai Núñez è un difensore centrale di piede destro, cresciuto nel settore giovanile dell’Athletic Club. Con la formazione basca ha completato tutta la trafila delle giovanili fino al debutto in Prima squadra, avvenuto il 20 agosto 2017 in occasione della gara di Liga contro il Getafe e nelle competizioni europee il 2 novembre 2017, nella gara di UEFA Europa League contro l'Östersund.