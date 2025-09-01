La Roma prosegue i contatti col Monza per il prestito con diritto di riscatto di Pessina. L’operazione è legata alla trattativa Baldanzi-Verona. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. L'Hellas deve dunque attendere che i giallorossi chiudano l'affare in entrata prima di cedere Baldanzi in prestito all'Hellas. C'è fiducia, riporta Sky, che entrambe le operazioni possano chiudersi entro le ore 20, termine ultimo per le compravendite.
hellas1903 calciomercato ultimissime Baldanzi al Verona, prima la Roma deve chiudere per Pessina
gazzanet
I giallorossi in pressing sul Monza, si può fare
