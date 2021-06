Verona, idea argentina per l’attacco: Bustos

L'attaccante del Manchester City è stato proposto all'Hellas

Un attaccante argentino per il Verona.

Bustos, ventitreenne, cartellino di proprietà del Manchester City, nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Girona, in Spagna.

Per caratteristiche è un centravanti che può muoversi anche da esterno offensivo. Prima di trasferirsi in Europa si è affermato in patria con la maglia del Talleres.