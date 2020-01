Un difensore giovane e di prospettiva per l’Hellas.

Il Verona ha effettuato un sondaggio per Raoul Bellanova, talento che si è formato nel Milan per poi trasferirsi al Bordeaux.

Bellanova, nato nel 2000, è un terzino destro che può giocare anche da centrale. In Francia non ha trovato spazio e l’ipotesi di un suo ritorno in Italia è concreta.