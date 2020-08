Verona, resta il rebus dei prestiti

C’è un Verona fatto di prestiti di ritorno, tra chi è già rientrato e chi, invece, è in stand-by.

Un elenco di giocatori che è lungo e che richiede che vengano trovate delle soluzione adeguate per tutti, club e tesserati.

Luca Marrone, Antonio Di Gaudio, Antonino Ragusa, Gigi Vitale, Jure Balkovec e Karim Laribi ne fanno parte, non aggregati alla squadra in ritiro (Di Gaudio, Ragusa e Vitale hanno chiuso la stagione soltanto cinque giorni fa, con la promozione in A dello Spezia).

Liam Henderson e Lubomir Tupta stanno svolgendo la preparazione in Val Gardena.

Serve individuare una destinazione adeguata per loro, perlopiù reduci da delle buone prestazioni nei club in cui sono stati in prestito, anche per abbassare il monte ingaggi dell’Hellas.