Ronaldo Vieira è vicinissimo al Verona.

Come riferisce il portale www.tuttomercatoweb.com, il centrocampista della Sampdoria non è stato convocato per la partita in programma domani con la Fiorentina.

Vieira nelle prossime ore chiuderà l’accordo con l’Hellas. Già in serata è atteso in città.