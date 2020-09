Vlahovic non si muove: la Fiorentina non lo cede

Sono minime le possibilità che il Verona riesca a ottenere dalla Fiorentina il sì al trasferimento di Dusan Vlahovic.

Già da alcune settimane la pista che porta all’attaccante serbo si è bloccata. A Firenze la decisione è ormai chiara: Vlahovic resterà in rosa.

L’Hellas è rimasto pronto a inserirsi a fronte di un’apertura da parate della società viola, ma allo stato delle cose non ci sono margini per muoversi in questa direzione.

Il Verona da tempo guarda altrove per aggiungere nuovi riferimenti in avanti. E continua in queste ore la trattativa con il Betis Siviglia per Toni Sanabria.