Di Gennaro: “Jorginho e Pessina? Tutto è partito dal Verona”

L'ex gialloblù, commentatore per la RAI: "Sono grandi giocatori, all'Hellas la loro crescita"

Antonio Di Gennaro, bandiera del Verona e stimatissimo commentatore tecnico per la RAI, ha parlato di Jorginho e Matteo Pessina, grandi protagonisti con l'Italia all'Europeo ed entrambi ex gialloblù.

Intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola, Di Gennaro osserva a proposito di Jorginho: "Nei suoi anni all’Hellas ha dimostrato di valere molto. Il salto di qualità definitivo l’ha fatto poi al Napoli, con Maurizio Sarri, che ne ha esaltato le caratteristiche. Dopo il trasferimento dal Verona, infatti, in un modulo “a due” in mezzo come quello impostato da Rafa Benitez il suo rendimento non era stato pari a quello avuto all’Hellas. Poteva perdersi e invece è ripartito per diventare quello straordinario interprete che è".