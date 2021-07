Europei, Repubblica Ceca fuori. Bene Barak, ma non basta

La Danimarca vince per 2-1, prestazione di valore del giocatore dell'Hellas

A Bau si impone per 2-1 la Danimarca, in gol con Delaney e Dolberg nel primo tempo.

In campo per tutta la gara Antonin Barak. Il giocatore del Verona ha disputato una buonissima gara, andando anche vicino al gol, ma non è bastato per spingere la Repubblica Ceca in semifinale.